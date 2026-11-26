Cartel de la iniciativa - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tudela celebrará el Día de Navarra, el próximo 3 de diciembre, con una jornada festiva y musical que tendrá lugar en la plaza de los Fueros a partir de las 12 horas.

La celebración, organizada por EPEL Tudela-Cultura y las concejalías de Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Tudela, reunirá a diferentes agrupaciones y colectivos culturales de la ciudad.

La programación ofrecerá "una muestra de la riqueza cultural y las tradiciones tudelanas", con las actuaciones del Coro de Tudela Joaquín Gaztambide, la Escuela Municipal de Danzas de Tudela, la Banda de Música de Tudela, la Comparsa de Gigantes Perrinche y el Grupo de Jotas Voces Riberas.

Como colofón de la jornada, se presentará el nuevo himno de Tudela, una composición musical dedicada a la ciudad y creada desde la Escuela-Conservatorio Municipal de Música Fernando Remacha.

Esta nueva pieza será interpretada por la Banda de Música de Tudela, los coros de la ciudad y las solistas Almudena Pradilla y Ángela Jarauta.