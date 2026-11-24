Profesionales de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Reina Sofía (HRS) de Tudela celebró el pasado viernes el 20º aniversario del inicio de su actividad. Pionera de este nuevo modelo asistencial en Navarra, abrió una alternativa para dispensar cuidados médicos y de enfermería a pacientes en sus propios domicilios. En la actualidad, su capacidad alcanza las 30 camas, atendidas por personal médico y de enfermería, durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

La hospitalización a domicilio surgió para proporcionar una alternativa a la hospitalización convencional permitiendo realizar procedimientos diagnósticos, terapéuticos y cuidados similares a los dispensados en un hospital, pero en la propia casa del paciente, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

El Ejecutivo ha destacado que este modelo asistencial humaniza la atención, ya que la adapta a la realidad de cada enfermo y fomenta el autocuidado empoderando a familiares y cuidadores, mejorando además la calidad de vida de unos y otros, y todo ello ofreciendo cobertura de mañana y guardias de tarde, nocturnas y de fines de semana.

En sus primeros años, tras su apertura el 20 de noviembre de 2006, la UHD tenía capacidad para 10 camas, que han ido ampliándose hasta la capacidad de cobertura actual. En 2025 registró un total de 1.206 ingresos domiciliarios, un 2,8% más que el año anterior.

La actividad de la Unidad de Hospitalización a Domicilio supone en torno al 13,6% de los ingresos hospitalarios registrados en el HRS en los últimos cuatro años, superando el millar de pacientes en cada uno de dichos períodos. En los primeros seis meses de 2026, el HRS lleva 3.650 ingresos de hospitalización convencional de los que 577 han sido ingresos domiciliarios, el 13,7% del total, con una estancia media de 6,8 días y un índice de ocupación del 72,7%.

NUEVAS INSTALACIONES PARA 2027

La base central operativa de la unidad está pendiente de traslado, a principios del próximo año, a sus nuevas dependencias en el semisótano del HRS. Será tras unas obras de adecuación cuyo inicio está previsto este mismo mes. Los trabajos transformarán una superficie de 205 metros cuadrados y los distribuirán en dos consultas, una sala de tratamientos (novedad), una sala de trabajo para profesionales, un almacén, sala de espera y un baño accesible. Provisionalmente, la unidad desarrolla su actividad en los módulos exteriores frente al Servicio de Urgencias.

El nuevo espacio permitirá su fusión con la unidad de crónicos, una medida que redundará en una mejor atención a pacientes con patología crónica. Precisamente la atención a estos pacientes crónicos complejos es una de las principales atenciones que realiza el equipo de hospitalización a domicilio, junto con insuficiencias cardíacas, EPOC y problemas respiratorios, y cuadros infecciosos. La cartera de servicios incluye además transfusiones de sangre y recambio de gastrostomías programadas.

La unidad ha ido ampliando tanto su capacidad, como su cartera de servicios y recursos tecnológicos. En la actualidad cuenta con equipos de telemonitorización que permiten registrar y controlar las constantes del paciente y lanzan alertas en caso de parámetros anómalos. Estos datos de presión arterial, frecuencia cardíaca o saturación de oxígeno, entre otros, son recibidos por los equipos informáticos del centro hospitalario, permitiendo el seguimiento constante por parte del personal sanitario.

La ampliación del número de camas y la ampliación de la cartera de servicios son otros dos de los retos del equipo de la unidad para los próximos años.