Volkswagen Navarra convierte en indefinidos a 93 temporales y descarta un ERE en este momento

PAMPLONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Navarra y las secciones sindicales de UGT y CCOO han firmado este jueves un acuerdo destinado a cumplir el programa productivo de 2026 y los próximos lanzamientos que la compañía tiene previstos este año. El acuerdo conlleva la conversión en indefinidos de 93 contratos de trabajo temporales ordenada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y descarta la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) "en este momento".

Además, el acuerdo permitirá fabricar las 262.217 unidades del programa productivo, que incluyen los coches adicionales solicitados por la Marca Volkswagen (16.100 en diciembre de 2025 y 5.870 en enero de 2026), según ha informado la compañía en una nota.

Para ello, la dirección y la mayoría del comité de empresa han acordado la modificación de los calendarios de trabajo de los trabajadores, para convertir en laborables las semanas 20 y 21 de 2026, siguiendo el esquema de trabajo establecido actualmente.

"La evolución que se ha venido constatando en Volkswagen Navarra durante los últimos años determina que en el presente año 2026 sea el año en el que se materialicen todos los esfuerzos realizados por la dirección y la plantilla para preparar la empresa para la fabricación conjunta de modelos eléctricos y de combustión", dice el texto suscrito este jueves por la Dirección y las secciones sindicales de UGT y CCOO en Volkswagen Navarra.

En cuanto a los lanzamientos de nuevos modelos previstos este año, el acuerdo "permitirá realizar los contratos de trabajo necesarios para acometer con éxito su realización". "En Volkswagen Navarra reforzaremos aún más nuestras prácticas de contratación, garantizando en todo momento la máxima transparencia y el estricto cumplimiento de la legislación vigente", señala en una nota de prensa Friso Strahmann, director de Recursos Humanos de Volkswagen Navarra.

"Nuestro compromiso con el empleo estable y de calidad en Navarra ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental de nuestra forma de trabajar", ha remarcado. Según señalan desde la empresa, en los últimos cinco años la empresa "ha generado 1.240 contratos indefinidos, de los que 784 han sido gracias a la aplicación del contrato relevo manufacturero".

REACTIVACIÓN DEL CONTRATO RELEVO

El acuerdo recoge la reactivación del contrato relevo manufacturero para el 2026, "que ha sido una herramienta clave en los últimos años para asegurar la entrada y salida de trabajadores de la plantilla de Volkswagen Navarra, apostando por una salida en las mejores condiciones para la plantilla y la apuesta por el talento joven y el rejuvenecimiento de la plantilla".

Al respecto, la empresa ha indicado que cuenta con una bolsa de trabajo, "que actúa como puerta de entrada a nuestra compañía". Tan solo su última apertura para recepción de candidaturas a finales de 2025 recibió más de 4.000 solicitudes.

Por otro lado, el acuerdo prevé "compensar la flexibilidad aportada por sus trabajadores con dos días de disfrute individual que se podrán disfrutar en los próximos meses".

SIN ERE EN LA EMPRESA "EN ESTE MOMENTO"

En cuanto a "mitigar el impacto" que conlleva la conversión en indefinidos de 93 contratos de trabajo temporales ordenada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), el acuerdo "descarta la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) en este momento".

Una vez finalizados los lanzamientos de 2026, la Dirección y los representantes de los trabajadores "evaluarán la adecuación de la situación a las necesidades productivas y de plantilla de ese momento, conforme al X Convenio Colectivo y a la legislación vigente".