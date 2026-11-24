MADRID 24 Nov. (OTR/PRESS) -

Escucho a Feijóo, a quien muchos consideran ya virtual ganador, con Vox, de las elecciones, hablar de las reformas y avances que pondrá en marcha una vez que, salvando siempre aquello de la piel del oso no cazado, haya asumido el Gobierno de la nación. Nunca, ni a él ni a ninguno de los otros candidatos -y si no, acudamos a debates como el de este lunes por la noche-, he oído reivindicar con verdadera convicción otras reformas que tienen que ver con la pureza democrática del país. Especialmente cautos parecen nuestros políticos a la hora de hablar de lo primero que, a mi juicio, habría que reformar (que temo que será, por tanto, y eso si tenemos suerte, lo último): la normativa electoral.

El sistema electoral español es un desastre. Obliga a hacer 'extraños compañeros de cama', como decía Churchill, para formar mayorías capaces de gobernar; establece una circunscripción electoral a menudo artificial; consagra un sistema proporcional evidentemente injusto para según qué provincias; mantiene una Junta Electoral incapaz de sancionar con rigor las transgresiones; prima a los nacionalismos y castiga a los emergentes; mantiene las listas cerradas y bloqueadas. Y, por último, pero no menos importante, impide -¡en la era digital!- la publicación de encuestas desde casi una semana antes de los comicios, lo que facilita multitud de trampas para hacer públicos los resultados de los sondeos más 'interesados'.

Y así hemos estado abocados a acuerdos, en el fondo indeseados, del PP con Vox. Como esta normativa los propició entre el PSOE y Junts, dos formaciones patentemente antitéticas, con todo lo que este 'pacto no escrito' ni confesado ha traído consigo. O como facilitó que los diecinueve mil votos de Tomás Guitarte, con 'Teruel Existe', fuesen decisivos en la investidura, que estaba en el aire, de Pedro Sánchez en 2019. Los ejemplos serían múltiples, sin necesidad de acudir a 'leyes de nietos' y otras alteraciones censales.

El panorama está plagado de irregularidades: nada hay que dañe más a la democracia que los debates leguleyos sobre la legalidad o no de determinados 'trucos'. Una democracia lo es por el desarrollo de sus normas, la igualdad que establece entre sus ciudadanos y el reparto equitativo de oportunidades, sin ventajismos, atajos ni, digámoslo claramente, trampas. También se define una democracia por el cumplimiento de los compromisos contraídos antes y durante la campaña electoral: se nos prometió no gobernar con Podemos, que de inmediato ascendió a la vicepresidencia del Ejecutivo; o traer encarcelado a Puigdemont, y ya ven ustedes lo que ocurrió.

Hay que evitar la repetición de un 'efecto Guitarte', o Puigdemont, o lo que tantas veces ha ocurrido con el PNV: que una oferta inadecuada por parte del gobernante permita cambiar las reglas del juego, llámense amnistía o financiación autonómica. Que gobierne el más votado, aunque sea llegando a establecer la doble vuelta electoral (sí, con una reforma constitucional), debería ser la regla inamovible, sin que pactos más o menos subterráneos alterasen este principio. Y ello solo se conseguirá mediante la inevitable futura negociación entre los dos grandes partidos, que, según todas las previsiones, seguirán, básicamente, siéndolo.

Hemos de confiar en que, pese al patente desinterés en estos asuntos por parte de una mayoría de ciudadanos y por la totalidad de nuestros representantes, la 'era post-29-N' abra, en efecto, una nueva época para nuestra democracia, por cierto bastante maltrecha. Empecemos por la reforma de esta totalmente inadecuada normativa electoral y luego seguimos regenerando nuestra política, ¿no?