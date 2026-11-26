MADRID 26 Nov. (OTR/PRESS) -

Enfrascados en el paroxismo de los últimos días de campaña, con propuestas que hace tiempo que debían haberse cumplido, no vemos o no queremos ver la caótica situación de la isla de El Hierro.

Este miércoles, sin ir más lejos, llegaron dos mil cien migrantes. En esas coloridas barcazas de madera que llenan el puerto de La Restinga viajaban doscientas tres mujeres y ciento veintisiete niños. Uno de ellos nació durante la travesía. ¿Alguien puede imaginar una situación más terrible? Parir en medio del Atlántico en un bote abarrotado y sin saber si logrará llegar a puerto.

Solo la desesperación más absoluta puede empujar a escapar sin certeza de llegada. Y, mientras esto ocurría, en Madrid se reunía la Comisión Interministerial de Inmigración con la presencia del ministro Torres y del presidente canario, Clavijo. Al margen de que desde el Gobierno se siga defendiendo que Gambia y Senegal están colaborando en evitar la salida de pateras, las cifras de llegadas parecen desmentirlo.

Clavijo ha vuelto a quejarse de la falta de colaboración de la Unión Europea, que, mirando para otro lado, anda buscando centros de deportación y no pone en funcionamiento Frontex. Porque los que viajan en esos botes y llegan deshidratados, con heridas infectadas o los pies machacados son seres humanos a los que hay que proteger para que no pierdan la vida, más que pensar en deportarlos.

Y, como estamos en campaña electoral, hasta los menores entran en las polémicas partidistas. Sánchez se ha apresurado a decir que el reparto de migrantes entre las comunidades autónomas corre peligro si Feijóo y Abascal llegan al poder, aun sabiendo que, salvo Euskadi y Navarra, las demás administraciones alegan que sus centros están saturados para no acoger a más niños. Lo más grave es que solo en el último mes han llegado a Canarias novecientos ochenta y tres niñas y niños solos, sin familia. ¿Qué va a ser de ellos ahora que han logrado superar una de las rutas más peligrosas del mundo?

Más de mil doscientas personas murieron ahogadas en 2025. En 2026 van ya cerca de seiscientas. Las frías cifras no cuentan cuántos eran niños.

Abascal y Feijóo deberían decir de forma clara qué medidas van a tomar para hacer frente al problema y cómo piensan solucionar los traslados a la península. No hay acuerdos de devolución y los niños no se pueden quedar hacinados en El Hierro.

Feijóo ha dicho en Valencia que en España no habrá cabida para quien no respete a las mujeres y a la comunidad LGTBI. Y Sánchez ha aprobado una ampliación del permiso de maternidad. Ninguno de estos derechos va a ayudar a la mujer que parió en la patera.