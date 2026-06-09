El Ministerio de Educación y CC.AA. aprueban el reparto de más de 867 millones destinados a la FP para trabajadores

Conferencia Sectorial de Educación - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha presidido este martes la Conferencia Sectorial de Formación Profesional, en la que se ha aprobado el reparto a las comunidades autónomas de más de 867 millones de euros destinados a la Formación Profesional para personas trabajadoras.

La mayor parte de la financiación, 696,5 millones de euros, irá dirigida a iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados, mientras que 145,9 millones se destinarán a acciones formativas para trabajadores ocupados, según ha informado el Ministerio.

También se reservan 24,8 millones de euros para actuaciones extraordinarias del sistema de Formación Profesional para el empleo impartidas a través de la red pública de centros de formación, tanto para personas desempleadas como ocupadas.

Estas actuaciones tienen como objetivo favorecer la cualificación, recualificación y el desarrollo de itinerarios formativos a lo largo de toda la vida. Entre 2021 y 2023, más de 780.000 personas desempleadas y más de 200.000 personas ocupadas han participado en este tipo de acciones formativas en el conjunto de las comunidades autónomas.

Gracias a estas actuaciones, cerca de 314.000 personas sin empleo se incorporaron al mercado laboral y más de 52.000 trabajadores ocupados mejoraron su situación profesional.

El Ministerio ha destacado su compromiso con la Formación Profesional "como herramienta para mejorar la cualificación de las personas trabajadoras, responder a las necesidades de los sectores productivos y abrir nuevas oportunidades de empleo y progreso".

El reparto validado este martes por la Conferencia Sectorial de FP fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 mayo, junto a la distribución de más de 329,2 millones de euros para el impulso de seis programas de apoyo educativo.