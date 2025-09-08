“EOI impulsa la formación de excelencia en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos con un webinar especializado”

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Organización Industrial (EOI) celebrará el próximo martes 16 de septiembre, de 19:00 a 20:00 horas, el webinar “Profesionales del dato e Inteligencia Artificial: perfiles, oportunidades y formación de excelencia”.

La sesión contará con la participación de dos expertos de referencia en el ámbito académico de EOI: Alberto Turégano, director académico del Máster en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, e Ignacio Charfolé, director académico del Máster en Ingeniería de Datos.

Durante la sesión, se revisará cómo hacer del dato un activo protagonista y fundamental de las organizaciones, con ejemplos prácticos y un enfoque didáctico, para comprender tanto las capacidades técnicas como humanas necesarias en este tipo de proyectos. Será una oportunidad única para conocer de primera mano cómo las formaciones de EOI en este ámbito pueden impulsar el desarrollo de talento en un sector decisivo para los próximos años.

Este webinar forma parte de la apuesta de EOI por la formación de vanguardia en competencias digitales, preparando a profesionales capaces de liderar la transformación tecnológica en todos los sectores económicos.

La inscripción es gratuita y el webinar podrá seguirse online: https://www.eoi.es/es/eventos/93321/webinar-profesionales-de...