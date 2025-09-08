MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

EOI organiza el webinar “Biometano en Europa: evolución del despliegue, dinámicas de inversión y el papel de España en el mapa energético europeo”.

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha organizado un webinar especializado sobre biometano, destacando su relevancia como fuente de energía sostenible y su contribución a la descarbonización del sector energético.

El evento online contó con la participación de expertos de primer nivel: Pablo Molina, EBA Technical and Project Office, y Naiara Ortiz de Mendíbil, Secretaria General de Sedigas, quienes compartieron su visión sobre las oportunidades, retos y perspectivas del biometano en España y Europa.

Durante la sesión se debatieron aspectos clave de producción, uso, políticas públicas y programas de apoyo, ofreciendo a empresas, emprendedores y profesionales del sector energético herramientas y conocimientos prácticos para avanzar en la transición energética.

Además, Ramón Gurriarán, director de Postgrado y Executive Education de EOI, participó en el webinar para presentar el Programa Ejecutivo en Biometano, que dará comienzo a finales de septiembre en Madrid, ofreciendo formación especializada para profesionales que buscan profundizar en el sector y en la transición energética.

Este webinar refuerza el compromiso de EOI con la innovación sostenible y la formación de talento, promoviendo espacios de conocimiento que impulsan la adopción de soluciones energéticas limpias y eficientes en España y Europa.

Revive el webinar completo en el canal de YouTube de EOI:

https://www.youtube.com/watch?v=R82_vZZesjw