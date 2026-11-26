Mapa con última posición del 'Med Emre'. Un hombre ha resultado fallecido tras el hundimiento de un buque quimiquero cargado con 7.000 toneladas de gasóleo a 25 millas al noroeste de Ibiza, según informa el servicio balear de Emergencias. - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El accidente del buque 'Med Emre' en Baleares no es comparable con el del 'Prestige' por la modernidad de la embarcación y por el menor volumen y carácter más ligero de su carga --unas 6.900 toneladas de gasoil según Marina Mercante, sin fugas confirmadas por ahora--, aunque los expertos consultados por Europa Press advierten de que es clave controlar el barco a flote y extraer el combustible de forma coordinada con Salvamento Marítimo (Sasemar) y el club de protección e indemnización (P&I) para proteger zonas sensibles como la posidonia.

El decano del Colegio de Ingenieros Navales en Canarias, Jesús Alarcón, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el accidente que se ha producido en Baleares "no tiene nada que ver" con la situación vivida con el Prestige en Galicia. En este sentido, ha recalcado que el 'Med Emre' es una embarcación "muy nueva", construida en Turquía en el 2019, clasificada por Bureau Veritas y con historial en Algeciras, donde las inspecciones de 'vetting' son "muy exigentes".

"No es un barco pirata, ni diríamos que fuese susceptible de estar en una 'black list", ha especificado.

A nivel normativo, ha señalado que las exigencias actuales de la Organización Marítima Internacional (OMI) obligan a contar con espacios de separación entre los tanques de combustible y el casco exterior, además de superar controles estrictos como el 'Port State Control' en puertos como los españoles. Por ello le sorprende que haya ocurrido un incidente así.

"Habría que investigar si ha habido algún daño en el casco exterior que haya producido algún tipo de colisión con tipo contenedores o cualquier cosa", ha explicado.

Además, ha apuntado a la posibilidad de fallos en comunicaciones con el mar en máquinas, el estado de la zozobra y el tipo de combustible, que en este caso es ligero y no 'fuel oil' pesado, lo que implica una evaporación parcial pero exige una extracción en regla debido a su volumen. Alarcón ha calificado de "favorable" que el buque no se haya hundido y permanezca a flote tras zozobrar, ya que facilita una operación de 'oil removal' en superficie, aunque ha apuntado a que habrá que ponerlo a resguardo para evitar que el siniestro vaya a más y proteger el casco y la zona de máquinas.

Como medidas prioritarias, ha señalado que el club de protección e indemnización (P&I), que cubre la responsabilidad civil del armador, debe activar cuanto antes a sociedades expertas --habitualmente integradas en la International Salvage Union-- para presentar un plan rápido y ejecutar la extracción de combustible, una tarea "delicada" que requiere pinchar tanques y manejar la mezcla con agua.

Todo el proceso deberá estar monitorizado y coordinado con la administración española y Salvamento Marítimo (Sasemar), que "va a estar monitorizando completamente el operativo" pero que necesitará apoyo operativo para controlar posibles vertidos en mar abierto sin recurrir a dispersantes perjudiciales.

"Estamos en un tema grave que va a ser muy mediático. Pero con estas cosas conviene ponerse serio. Sé que va a ser muy difícil, pero pero la experiencia que yo tengo la política lo puede enturbiar. Aquí lo que hace falta es que cada uno haga lo que tiene que hacer: el Estado vigilar y quien ejecute esto, pues que lo haga su club de protección e indemnización. Y que presente un plan rápido y ver dónde se puede el barco llevar para resguardarlo, para evitar que el siniestro progrese y tranquilamente pues desplazar los medios, o sea, que esto no es una operación de hoy para mañana", ha explicado.

"NO ES COMPARABLE" CON EL PRESTIGE

El profesor de investigación Juan Bellas, del IEO Vigo, centro del CSIC, ha indicado en declaraciones a Europa Press que la situación "no es comparable" con la del Prestige. Entre otras cosas, ha apuntado al volumen y el tipo de producto: frente a las setenta y pico mil toneladas de crudo del Prestige, aquí se habla de unas 6.900 toneladas de gasoil según Marina Mercante, sin confirmación aún de fuga desde los tanques.

"El gasoil es un producto más ligero que se evaporaría bastante en los primeros tres días y que se dispersa más, sobre todo si hay condiciones de oleaje y de turbulencia, se dispersa más. No formaría esas galletas de petróleo que llegan a la costa", ha explicado.

Aun así, ha apuntado que sí que existe riesgo si se produce un vertido, con posibles efectos agudos sobre fases sensibles del plancton --como huevos o larvas de peces e invertebrados-- y, si alcanzara la costa, impactos graves en hábitats sensibles como la 'Posidonia oceanica', fondos de 'maerl' o espacios protegidos de la zona.

Sobre la construcción del barco, aunque se comenta que es relativamente moderna, el entrevistado indica que no ha comprobado ese dato en su ficha técnica, si bien señala que un doble casco reduciría el riesgo de fuga.

Para afrontar el incidente, Bellas ha recalcado que el primer paso es "controlar el barco", ya que la última información apunta a que no está hundido y permanece a flote --posiblemente con una vía de agua y la quilla hacia arriba--.

"Entonces lo primero es contener lo más posible el riesgo; sería, en la medida de lo posible, contener la deriva del barco y tratar de, si es posible, extraer ese fuel o por lo menos evitar que haya una fuga de ese fuel", ha resumido.