Entrega de Condecoraciones de la Orden al Mérito Pericial

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid (España), 20 de noviembre de 2024.

La Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España (ASPEJURE) celebró el pasado 8 de noviembre de 2024 su tradicional ceremonia de entrega de medallas al mérito pericial. El evento, que tuvo lugar en el prestigioso Real Casino de Madrid, reunió a más de 200 profesionales del ámbito judicial y pericial en una noche dedicada a reconocer la labor de aquellos que han destacado por su contribución a la justicia y la excelencia técnica.

Una noche de reconocimientos y homenajes

La velada comenzó con una exquisita cena de gala en el Salón Real del Real Casino de Madrid, diseñada especialmente para la ocasión por el renombrado chef Paco Roncero, galardonado con varias estrellas Michelin. Los asistentes disfrutaron de un menú cuidadosamente elaborado que combinó sabores tradicionales con un toque contemporáneo, creando una experiencia gastronómica memorable.

Un homenaje a las víctimas

Antes de dar inicio a la ceremonia de entrega de condecoraciones, se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas de la DANA de Valencia, un gesto que subrayó el compromiso de la comunidad pericial con la sociedad a la que sirve.

Grandes Cruces al Mérito Pericial

El momento cumbre de la noche llegó con la entrega de las Grandes Cruces al Mérito Pericial, el más alto reconocimiento otorgado por ASPEJURE. Este año, cuatro destacadas personalidades fueron honradas con esta distinción:

D. José Aguilera Muñoz, presidente de ASPEJURE, reconocido por su liderazgo y dedicación a la asociación.

D. Eugenio Ribón, Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, por su contribución al ámbito jurídico.

D. Carlos Sesma Alcón, criminalista forense de renombre, tanto en España como en Hispanoamérica y docente de esta materia en el ámbito universitario.

D. Antonio Lage Antúnez, letrado, director del Centro de Formación Pericial y perito con una larga y afamada trayectoria profesional.

Un hito en la igualdad profesional

Este año marcó un hito importante en la historia de ASPEJURE al otorgar por primera vez la Encomienda al Mérito Pericial a dos mujeres. Las especialistas altamente reconocidas a nivel nacional en la pericia caligráfica, Dª Margarita Rangel Martín y Dª María Cerrato Rincón, que recibieron este prestigioso reconocimiento, subrayando el creciente papel de las mujeres en el campo pericial y la importancia de la diversidad en la profesión.

Cruces al Mérito Pericial

La ceremonia también incluyó la entrega de cerca de 80 Cruces al Mérito Pericial a profesionales destacados en diversas áreas de especialización. Entre los galardonados se encontraban expertos en campos tan variados como la medicina forense, la ingeniería y la economía, reflejando la amplitud y complejidad del trabajo pericial en el sistema judicial moderno.

La voz de la experiencia

Durante el evento, el presidente de ASPEJURE, D. José Aguilera Muñoz, destacó la importancia del papel de los peritos judiciales en el sistema de justicia. "El perito es la voz técnica que ayuda al juez a tomar decisiones informadas", afirmó, subrayando el compromiso de los profesionales con la integridad y la excelencia.

En el discurso durante la ceremonia de entrega de la Cruz al Mérito Pericial. En su intervención, destacó los siguientes puntos clave:

Resaltó la importancia del papel de los peritos judiciales en el sistema de justicia. Afirmó que "El perito es la voz técnica que ayuda al juez a tomar decisiones informadas", subrayando el rol crucial de los peritos en el esclarecimiento de hechos y en la contribución a una justicia objetiva. Enfatizó que el reconocimiento otorgado es una muestra del respeto y la admiración hacia aquellos que, con integridad y compromiso, han elevado el estándar de la práctica pericial en España. Destacó que la Cruz al Mérito Pericial simboliza no solo el esfuerzo individual, sino también la importancia de la colaboración multidisciplinar en el ámbito judicial. Subrayó que se reconoce a los profesionales que se han destacado no solo por su habilidad técnica, sino por su ética, dedicación y compromiso con la verdad. Reafirmó el compromiso de ASPEJURE de promover y reconocer la excelencia en el ámbito de la pericia judicial y de seguir fortaleciendo la formación y la representación de sus asociados.

El discurso de Aguilera Muñoz parece haber enfatizado la relevancia de la labor pericial en el sistema judicial, la importancia de la integridad y el compromiso profesional, así como el valor de la colaboración interdisciplinaria en el ámbito de la justicia.

En esta línea, D. Eugenio Ribón, Decano del Colegio de Abogados de Madrid, ofreció un emotivo discurso sobre la trascendencia de los peritos judiciales en los tribunales. Enfatizó la necesaria actuación de los peritos por ser los expertos en materias ajenas al derecho, destacando la fundamental colaboración entre jueces, fiscales, abogados y peritos judiciales. Ribón subrayó cómo estos profesionales aportan conocimientos especializados que resultan cruciales para esclarecer hechos complejos y contribuir a una administración de justicia más precisa y transparente.

En esencia, Eugenio Ribón resaltó el papel imprescindible de los peritos judiciales como expertos que proporcionan conocimientos técnicos especializados, ayudando así a los jueces y demás actores del sistema judicial a tomar decisiones más informadas y objetivas en materias que requieren un conocimiento experto ajeno al ámbito estrictamente legal.

Reflexiones sobre el futuro de la pericia judicial

La gala no solo fue una ocasión para celebrar los logros pasados, sino también para reflexionar sobre el futuro de la profesión pericial. En conversaciones durante la velada, varios expertos compartieron sus perspectivas sobre los desafíos y oportunidades que se avecinan en el campo.

Un compromiso renovado con la excelencia

La ceremonia no solo sirvió para reconocer los logros individuales, sino que también reafirmó el compromiso colectivo del cuerpo pericial con la excelencia y la integridad. Como señaló uno de los asistentes: "Este evento anual se ha consolidado como una ocasión para valorar la importante contribución de los peritos judiciales en la justicia española". La diversidad de los galardonados refleja la evolución constante de esta profesión. Esta adaptabilidad y amplitud son fundamentales para mantener su relevancia y eficacia en un mundo judicial cada vez más complejo.

Mirando hacia el futuro

A medida que finalizaba esta memorable noche, quedó claro que el evento organizado por ASPEJURE había logrado no solo celebrar los logros del pasado sino también inspirar a los profesionales presentes a enfrentar los desafíos futuros con determinación y excelencia. La gala se ha consolidado como un punto crucial para fomentar el intercambio profesional y fortalecer los vínculos dentro del sector. En un entorno donde tecnología y regulación están en constante evolución, el papel del perito judicial sigue siendo esencial para garantizar justicia y transparencia. Los reconocimientos otorgados por ASPEJURE no solo honran esfuerzos individuales; también subrayan su importancia colectiva en mantener un sistema judicial robusto. Mientras los asistentes se despedían del Real Casino de Madrid, llevaban consigo no solo recuerdos imborrables sino también un renovado sentido del propósito profesional. La gala ASPEJURE 2024 quedará grabada como un testimonio del compromiso inquebrantable hacia una práctica pericial ética y excelente al servicio del bien común.