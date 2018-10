Fundesplai reuneix 400 monitors en l'inici del nou curs als centres d'esplai

Publicado 15/09/2018 19:27:39 CET

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uns 400 monitors, en representació de 1.500 monitors de 115 esplais de Catalunya federats a Fundesplai, s'han reunit aquest dissabte en una trobada organitzada per l'entitat a la seva seu al Prat de Llobregat (Barcelona) per obrir el nou curs i fer balanç de la campanya d'activitats d'estiu.

Durant la campanya de Fundesplai 'Un estiu per a tothom!', entre el 22 de juny i el 10 de setembre, s'han realitzat 1.337 activitats --9,5% més que en 2017-- amb 66.084 participants i s'han donat 5.281 beques a nens en situació de risc, ha informat l'entitat en un comunicat.

També s'ha presentat el segon any d'una proposta educativa per la igualtat de gènere i la violència zero, que aquest any se centrarà en la diversitat afectiu-sexual i a prevenir el 'bullying' i qualsevol tipus de violència.