Presentación de la undécima edición del Observatorio de la Publicidad en España 2026, de la Asociación Española de Anunciantes (AEA). - JOSEFINA BLANCO/AEA

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector de la publicidad en España ha ampliado su base empresarial un 6,7% en 2025 hasta las 53.452 compañías, según la undécima edición del Observatorio de la Publicidad en España 2026, que ha presentado este jueves la Asociación Española de Anunciantes (AEA).

El estudio muestra también que aunque mejora su cifra de negocio (2,3%), el sector afronta un ejercicio de ajuste en la inversión publicitaria, que retrocede un 2,6% hasta los 12.745,3 millones de euros, y un empleo asalariado a la baja.

De este modo, el número de empresas de Publicidad y Estudios de Mercado pasa de 50.074 en 2024 a 53.452 en 2025, una incorporación neta de 3.378 compañías, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE.

Según ha destacado AEA, este avance se concentra casi íntegramente en las empresas de publicidad, que crecen un 7%, hasta las 50.574, y aportan el 98,4% del crecimiento neto del sector. En conjunto, Publicidad y Estudios de Mercado representa el 1,6% del tejido empresarial español.

Además, ha apuntado que, durante los últimos cinco ejercicios, el número total de empresas en España se ha reducido un 1,7%, mientras que las dedicadas específicamente a publicidad han aumentado un 14%.

Respecto a la estructura, un 97,4% son microempresas y las personas físicas representan el 60,2% de las formas jurídicas.

Por territorios, la Comunidad de Madrid y Cataluña concentran el mayor número de empresas del sector, con 14.208 y 12.661, respectivamente, seguidas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias. No obstante, destaca el crecimiento de la Comunidad Valenciana, que incorpora 665 empresas, un 12,4% más que el año anterior.

Al cierre de 2025, Publicidad y Estudios de Mercado cuenta con 147.000 personas activas, un 3,4% más que en 2024, según la Encuesta de Población Activa. Sin embargo, los ocupados descienden un 0,7%, hasta 131.400 personas, y los asalariados caen un 4,1%, hasta 90.300.

MÁS MUJERES ACTIVAS Y OCUPADAS

Por sexos, las mujeres activas aumentan un 5,8%, hasta 76.500; las ocupadas, un 3,2%, hasta 67.000; y las asalariadas, un 7,7%, hasta 51.700. De este modo, representan aproximadamente el 51% de las personas ocupadas y el 57,3 % de los asalariados del sector. Entre los hombres, la población activa crece un 0,7%, mientras que los ocupados descienden un 4,5% y los asalariados, un 16,5%.

Estos datos corresponden a la rama de Publicidad y Estudios de Mercado y no abarcan toda la actividad profesional vinculada a la publicidad, como la desarrollada en los departamentos de comunicación y publicidad de empresas e instituciones.

"Los datos de la undécima edición del Observatorio de la Publicidad en España muestran un sector con una base empresarial cada vez más amplia, pero que debe seguir demostrando su valor en un año de ajuste de la inversión. La tecnología ofrece nuevas posibilidades para producir, analizar y comunicar; nuestro reto es aprovecharlas sin perder el criterio profesional, la creatividad y la capacidad de construir marcas relevantes a largo plazo", señala Silvia Bajo, directora general de la AEA.