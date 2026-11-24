Archivo - El presidente de la Fundación NEOS, Jaime Mayor Oreja, durante la presentación de la Fundación NEOS, a 26 de marzo de 2025, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación NEOS ha criticado la "obsesión enfermiza del PSOE y de Sánchez por acabar con un derecho basado en los fundamentos cristianos" tras la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley madrileña del concebido no nacido, aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado 7 de julio.

A través de un comunicado, la entidad ha señalado que esta norma de apoyo a la familia permite "tener por nacido al hijo que está en camino cuando eso beneficia a la madre o a su familia" en ayudas a familias numerosas o en beneficios fiscales autonómicos.

En este sentido Neos ha defendido que el texto "no resta derechos a nadie" y que la impugnación del Ejecutivo "responde a una posición ideológica, no a una duda jurídica", recordando que Galicia contempla al hijo concebido en su legislación y que la Comunidad Valenciana contaba con una norma similar desde 2009 hasta su derogación en 2017 con los votos de PSPV, Compromís y Podemos.

El presidente de Neos, Jaime Mayor Oreja, ha puesto en valor la normativa autonómica afirmando que "Madrid ha abierto un camino que el resto de España debería recorrer" puesto que "el primer derecho es el derecho a la vida".

Asimismo, la fundación ha recordado el reconocimiento brindado el pasado 29 de septiembre a los representantes de PP y Vox en el acto 'La vida, el primer derecho. Una ley en la buena dirección', donde se animó a aplicar este marco en todas las comunidades autónomas.

En dicha jornada el ginecólogo de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Chiva, subrayó que nadie empieza su historia "el día que nace" y destacó "la posibilidad de tener en cuenta a un hijo, también antes de que nazca, a la hora de apoyar a su familia".