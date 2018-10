Sap-Fepol critica que 17 menors estrangers han dormit en la comissaria de Ciutat Vella

Publicado 22/09/2018 20:51:26 CET

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicat majoritari en els Mossos d'Esquadra, Sap-Fepol, ha criticat aquest dissabte que 17 menors estrangers no acompanyats (Mena) han passat la nit en la comissaria de la policia catalana en el districte barceloní de Ciutat Vella.

"Fins a quan es permetrà que els Mena estiguin en aquestes condicions tan deplorables? Necessitem una solució urgent!", ha manifestat el sindicat a través de Twitter, al costat d'una fotografia amb els joves dormint en la comissaria.

La portaveu del Sap-Fepol, Imma Viudes, ha afirmat en declaracions a Europa Press que la xifra de menors estrangers dormint en comissaries pot ser major i ha recordat que els agents no tenen eines per atendre'ls.

Ha lamentat que els menors poden arribar a passar "tres dies en dependències policials", on no es poden garantir unes condicions higièniques i sanitàries adequades.

I ha afirmat no entendre "com des de la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies no garanteixen el dret del menor a rebre protecció", per la qual cosa ha exigit al departament dirigit per Chakir El Homrani que la Direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) assumeixi la seva responsabilitat.