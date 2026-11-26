Archivo - Personas con paraguas bajo la lluvia durante la llegada de la borrasca ‘Garoé’, a 20 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nieve, las olas y el viento pondrán este jueves en aviso a seis comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que Tarragona alcanzará el nivel naranja por rachas de viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el resto de avisos por viento están en Castellón. Asimismo, se dan avisos por nieve en Lleida. Además, se registran avisos por olas en Girona y Tarragona.

AEMET prevé que un sistema de bajas presiones situado sobre Europa mantenga este jueves una situación de inestabilidad en el extremo norte, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que irán ocasionalmente acompañadas de tormenta. Estas serán persistentes y localmente fuertes en el Cantábrico oriental, aunque tendrán tendencia a remitir.

A su vez, el organismo estatal espera que estos chubascos afecten también a Baleares y no descarta alguna tormenta aislada. Por otra parte, el extremo occidental de la Península se verá expuesto a la llegada de un frente atlántico, con lluvias en el noroeste y el oeste del Sistema Central y con un predominio de cielos nubosos en la mitad oeste e intervalos nubosos tendiendo a despejar en el este.

En este contexto, se esperan nevadas con acumulados en el Pirineo occidental, y de forma menos probable y débil, en otras montañas de la mitad norte, con la cota de nieve situada en torno a 1.100 a 1.400 metros. Mientras tanto, en Canarias predominarán los cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, que podrían ser abundantes y afectar al resto.

A su vez, se darán bancos de niebla matinales en entornos de montaña, las mesetas y con menor probabilidad en el Cantábrico oriental y Baleares. De acuerdo con el pronóstico, estas podrían ser densas y persistentes en el oeste de la meseta norte y de los valles fluviales de la meseta sur.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET apunta a que las máximas descenderán en los archipiélagos, registrarán ascensos ligeros en el tercio norte peninsular y tendrán pocos cambios en el resto del territorio. En el otro extremo, las mínimas bajarán en la mayor parte del país, salvo en Galicia, donde se espera que suban. Asimismo, habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como localmente en la meseta norte.

Por último, el organismo estatal ha señalado que predominará el viento de componente oeste en la Península y Baleares, moderado en las islas, litorales y tercio este peninsular, y flojo en el resto. Se darán intervalos fuertes con posibles rachas muy fuertes en el bajo Ebro, interiores del nordeste, Pirineos, Ampurdán, Baleares y litoral cantábrico. En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.