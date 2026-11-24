Vox suscribe las reivindicaciones políticas de los cazadores, según la RFEC. - RFEC

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha formalizado este martes su adhesión al Decálogo de Compromisos Políticos impulsado por la Real Federación Española de Caza (RFEC) en el marco de la campaña 'La Caza También Vota', de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, según ha informado la organización.

La firma ha estado protagonizada por su candidato por Guadalajara y expresidente de la entidad cinegética, Ángel López Maraver, con el respaldo del líder de la formación, Santiago Abascal. López Maraver fue elegido diputado por Guadalajara en 2019 y revalidó su escaño en 2023. Además de encabezar de nuevo la candidatura de Vox por esta circunscripción, ejerce como jefe de gabinete de Santiago Abascal.

"Como expresidente de la RFEC, conozco de primera mano las dificultades que afrontan los cazadores. Con esta firma asumimos el compromiso de darles seguridad jurídica, reducir las trabas administrativas y defender el papel de la caza en la gestión del medio natural y en la economía de nuestros pueblos", ha afirmado López Maraver.

Por su parte, el presidente de la RFEC, Josep Escandell, ha valorado la adhesión de Vox al Decálogo y ha señalado que desde la organización continuarán trabajando con las distintas formaciones políticas durante la próxima legislatura para que esos compromisos "se traduzcan en medidas concretas".

El Decálogo se presentó el pasado 21 de octubre en el marco de la campaña 'La Caza También Vota', con la que la RFEC traslada las reivindicaciones del sector cinegético español a las principales formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Este documento reúne diez compromisos que abordan las principales necesidades del sector. Entre ellos figuran el reconocimiento institucional de la caza, la simplificación de los trámites administrativos y la mejora de la seguridad jurídica para quienes la practican. Por su parte, la RFEC aspira a que el texto sirva de referencia para las políticas públicas relacionadas con la caza y el medio rural.