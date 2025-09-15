La Romería de Torremolinos reunirá más de medio centenar de carretas el próximo domingo, 21 de septiembre

La comitiva partirá de la avenida de Los Manantiales y realizará un recorrido urbano hasta llegar al pinar del municipio

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

Torremolinos (Málaga) celebra su Romería de San Miguel el próximo domingo 21 de septiembre, una peregrinación que este año contará con 53 carretas, 13 tiradas por bueyes y 40 por tractores.

A las 9.00 horas en la ermita de San Miguel se llevará a cabo la bendición de romeros y salida del patrón de Torremolinos hacia la avenida de los Manantiales. Será en este lugar, concretamente a la altura de la Urbanización Los Palacios, donde se lleve a cabo la concentración de carretas y romeros. A las 09.45 horas, en la zona de la rotonda, se celebrará la misa romera en honor a San Miguel Arcángel que será cantada por el Coro Rociero San Miguel.

La salida de la comitiva será a las 10.30 horas desde la Avenida de los Manantiales y recorrerá la plaza Costa del Sol, avenida Palma de Mallorca, avenida Joan Miró, calle Rafael Quintana Rosado, carretera de Benalmádena y cruce del Pozuelo en dirección a los pinares, donde tendrá lugar la acampada de las peñas, asociaciones y colectivos participantes.

El Ayuntamiento de Torremolinos tiene previsto instalar cinco abrevaderos en el recorrido para el abastecimiento de agua para los animales. También se instalarán seis servicios públicos a lo largo del itinerario y 12 en la zona de acampada de los pinos.

Dado el éxito de años anteriores, este 2025 la Romería volverá a contar con actuaciones musicales en el Pinar de los Manantiales. A partir de las 16 horas en la explanada de la ermita animarán la jornada Carlos Bravo, Callejón, Las Carlotas, María de la Colina y Las Soles. Unas actuaciones gratuitas y abiertas a todo el público que quiera asistir.

Se recuerda a los colectivos participantes en la romería que según la Orden de 21 de mayo de 2009 del BOJA, se prohíbe, del 1 de junio al 15 de octubre de cada año encender fuego para la preparación de alimentos o cualquier otra finalidad, incluidas las áreas de descanso de la red de carreteras, y las zonas recreativas y de acampada, aun estando habilitadas para ello.

Un año más se ha organizado el Concurso de Carretas y Tractores de la Romería de San Miguel. Un jurado puntuará a las carretas participantes que optarán a distintos premios como al tractor y carreta mejor ornamentado o el más alegre y ambientado. Los premios se entregarán el 26 de septiembre en la Caseta Aguas de Torremolinos a las 22 horas.

ALMUERZO PARA MAYORES

Los mayores de los centros de participación activa de Torremolinos también tendrán su espacio en la Romería. Este año las juntas directivas han tomado la decisión de no elaborar carretas propias pero en su lugar, y con el objetivo de fomentar las tradiciones locales, han acordado acompañar a San Miguel en el recorrido romero, y por eso han realizado un llamamiento a todos los mayores del municipio con el fin de mantener vivas las costumbres y raíces de la localidad.

Al término de la romería, el Ayuntamiento de Torremolinos ofrecerá a los participantes un almuerzo gratuito en los exteriores de la Casilla del Viento, donde se espera una jornada de convivencia y hermandad.

En total, se han habilitado 200 plazas para este almuerzo. Las entradas, totalmente gratuitas, estarán disponibles a partir de mañana, martes 16 de septiembre, en los centros de participación activa del municipio.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

La Romería de Torremolinos contará con un amplio dispositivo de seguridad que incluye a Policía Local, Bomberos y Protección Civil. La Policía Local montará un servicio relativo a la concentración de los participantes, recorridos por el itinerario previsto y zona de los pinares, además de puntos de concentración masiva como la Plaza Federico García Lorca y el Real de la Feria.

El total de funcionarios que reforzarán el servicio el día de la Romería será de 50. Además el servicio contará con una unidad de 12 caballistas de Málaga para el control de los caballos. Asimismo la Romería contará con 25 voluntarios de Protección Civil que llevarán cuatro coches.

Desde la delegación también se han contratado dos ambulancias para el recorrido y acampada. La zona del pinar contará con un puesto de Protección Civil y otro de Policía Local que estarán situados frente al Vivero Municipal.

El objetivo en todo momento será el de garantizar la seguridad ciudadana, disuadiendo y evitando cualquier alteración del orden público o actos delictivos, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales aprobadas por el Ayuntamiento y ordenar y canalizar la afluencia de vehículos en las calles del centro y en los alrededores del recinto ferial.

Con el fin de promover la igualdad, sensibilizar en materia de violencia machista, prevención de agresiones sexuales sexistas y velar por mantener un entorno seguro, el Ayuntamiento incorporará Puntos Violeta y Arcoiris en la Romería, en el Camino de los Pinares, en horario de 17 a 20 horas. Ofrecerán información, asesoramiento y atención si fuese necesaria.

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA

Asimismo la Romería dispone de un dispositivo especial de limpieza que contará con una dotación de 40 trabajadores distribuidos entre 4 brigadas de barrido, 15 operarios encargados de la limpieza de excrementos de bueyes y caballerías, un vehículo de apoyo con conductor, dos cisternas de baldeo con perfume y desinfectante a lo largo del trayecto, tres barredoras, un tractor de guardia y un camión recolector. También se colocarán 100 papeleras de cartón para el recorrido.

El servicio posterior a la Romería será efectuado por 25 operarios distribuidos entre 6 brigadas para limpieza de pinares y recinto ferial, un camión compactador para la recogida de bolsas, dos vehículos de caja abierta por el interior de la zona de pinares para el traslado de bolsas y restos y dos barredoras en el recinto ferial.

La Romería de San Miguel es una de las peregrinaciones urbanas con más solera de Andalucía. Este año se cumplen 85 desde la primera que se celebró, el 1 de octubre de 1940, en la Fuente de la Salud, como fiesta campera. No fue hasta 1950 que la Romería se celebró en honor al patrón de Torremolinos, San Miguel Arcángel.