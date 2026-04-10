Erik Per Sullivan (Dewey) rechazó volver a Malcolm para estudiar en Harvard - FOX

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

Malcolm: de mal en peor, el esperado regreso de Malcolm in the Middle, ya está en Disney+ con la mayoría de su elenco original. Pero uno de los miembros del reparto no está presente. Se trata de Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey el hermano menor de la familia Wilkerson en la ficción, que decidió no retomar su papel en esta nueva entrega y Bryan Cranston ya explicó el motivo.

En el pódcast Fly on the Wall, Cranston reveló que le propusieron participar al actor. "Hablé con Erik y le dije: '¡Tenemos la serie! Va a volver'. Y él respondió: '¡Eso es fantástico!'. Pero luego añadió: 'No, no quiero hacerlo. Pero me parece genial'", relató el protagonista de la serie original, cuyos 151 episodios están también disponibles en Disney+.

"Va a Harvard. Es realmente muy inteligente, y ahora mismo está haciendo un máster en Harvard. Me dijo: 'No, no actúo desde que tenía como 9 años. Así que ya no me interesa'", añadió Cranston sobre su excompañero, que ahora tiene 33 años. Su personaje, Dewey, sí que está en el regreso, pero ahora encarnado por Caleb Ellsworth-Clark.

Malcolm: de mal en peor reúne a Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama). A ellos se unen los nuevos miembros del reparto Keeley Karsten (Leah, la hija de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la hermana menor de Malcolm), Kiana Madeira (Tristan, la novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark (como el nuevo rostro de Dewey).

"Después de mantenerse a sí mismo y a su hija alejados de su familia durante más de una década, Malcolm se ve arrastrado de nuevo a su círculo cuando Hal y Lois le exigen que acuda a la fiesta de su 40 aniversario", adelanta la sinopsis oficial de Malcolm: de mal en peor en la que Linwood Boomer, creador de la serie original, también regresa como guionista y productor ejecutivo.