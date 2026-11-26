Madrid, 26 de noviembre de 2026. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, afirma que los dos buques que se encuentran desplazados a la zona del hundimiento del buque tanque químico MED EMRE están "dando seguimiento para ver la situación y la evolución del peligro de vertido" y que ahora lo más importante es "ver si realmente hay algún problema o no". La ministra ha confirmado que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se está desplazando a Valencia para monotorizar la situación. (Fuente: Congreso)