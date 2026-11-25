Madrid, 25 de noviembre de 2026. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el foco vuelve a ponerse en las distintas formas de violencia machista y en las situaciones que siguen afrontando las mujeres. Una de ellas es la que se produce después de poner fin a una relación, una realidad menos visible que demuestra que la violencia no siempre termina con una separación o un divorcio, sino que puede adoptar nuevas formas. Así lo ha señalado la abogada en Derecho de Familia y planificación patrimonial y CEO de Vestalia Abogados, Delia Rodríguez, en declaraciones a Europa Press Televisión, en las que ha advertido de que, tras una ruptura, "se crea un cóctel muy complicado de factores que impulsan situaciones de violencia a veces muy silenciosas en la familia".