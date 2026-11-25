Madrid, 25 de noviembre de 2026. Declaraciones de la CEO de Vestalia Abogados, Delia Rodríguez, quien ha alertado sobre las múltiples formas de violencia que se ejercen tras la ruptura de una relación, un fenómeno que ha calificado como "un cóctel muy complicado de factores" que genera "situaciones de violencia a veces muy silenciosas en la familia". Rodríguez ha destacado que estas pueden adoptar múltiples formas, desde el impago de pensiones alimenticias hasta la generación de bucles judiciales que asfixian a la parte más vulnerable.