El acusado de envenenar a un hombre impedido de 82 años con un producto desatascador que acabó produciéndole la muerte ha asegurado ante el juez que "nunca jamás" le pidió "que me dejara su herencia". "Él se ofreció diciéndome que si yo le cuidaba me lo dejaba a mí todo". Ha afirmado también que "no sabía que tenía otro testamento en nombre de sus sobrinos".(Fuente: Palacio de Justicia de La Rioja)