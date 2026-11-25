Barcelona, 25 de noviembre de 2026. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha atribuido la presión migratoria en la isla de El Hierro durante los últimos días a la "inestabilidad política interna en Senegal, con una situación de crisis económica y también con una situación de presión desde el Sahel hacia Senegal y en menor medida también en Gambia". Así se ha pronunciado este miércoles al ser preguntado en rueda de prensa tras participar en la cumbre anual de ministros de exteriores de la Unión por el Mediterráneo (UpM) en Barcelona, en la que ha asegurado que el Gobierno está al lado de los canarios y está gestionando la crisis "para que remita lo antes posible". (Fuente: Unión por el Mediterráneo)