Zaragoza, 29 de noviembre de 2026. Alegría (PSOE): " La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha animado a la participación en estas elecciones generales para que los ciudadanos "salgan, voten, participen" y, sobre todo, que con su papeleta decidan el futuro que quieren para su país estos próximos cuatro años. "No quisiera saltarme las reglas del día de hoy, pero tengo pálpitos positivos y espero que esa movilización y esa campaña que hemos vivido durante todos estos días tenga un reflejo positivo en las votaciones del día de hoy".