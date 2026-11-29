Madrid, 29 de noviembre de 2026. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha llamado a votar en "el día más importante de la democracia", que pasará acompañando al presidente del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, en su voto, recorriendo colegios electorales y con la familia, con la que reconoce que no ha podido pasar mucho tiempo últimamente. "Llegó el día más importante en democracia. No voy a caer en el tópico de que es la fiesta de la democracia, que está muy dicho, pero sí es cierto que es el día más importante en democracia porque es aquel en que todos podemos votar", ha declarado desde su colegio electoral, en el distrito de Chamberí.