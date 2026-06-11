Una alumna del Colegio Enrique Teimer consigue la cuarta mejor nota de la PAU en Madrid

Madrid, 11 de junio de 2026. Este jueves se han dado a conocer los resultado y uno de los centros agraciados con uno de los mejores resultados en sus aulas ha sido el centro concertado Enrique Teimer del barrio La Latina (Madrid). Una de sus alumnas, Sara, ha obtenido una puntuación de 9,96 puntos sobre 10. En declaraciones a Europa Press Televisión, la directora general del Colegio Enrique Teimer, Beatriz Rodríguez, ha expresado su satisfacción por los resultados obtenidos por Sara y el resto sus alumnos en la PAU, destacando que "una de nuestras alumnas ha obtenido una de las calificaciones más altas en todo Madrid", lo que ha supuesto una confirmación del trabajo realizado por el centro en la preparación de esta prueba fundamental.