Álvaro Morte se une a 'La rueda del tiempo': "La magia debe existir"

Álvaro Morte, el actor que da vida a El Profesor en 'La casa de papel', se une al reparto de 'La rueda del tiempo', que se emitirá en la plataforma Amazon Prime Video el 19 de noviembre. En la serie basada en la saga de literatura fantástica de Robert Jordan, el popular intérprete español se mete en la piel de Logain Ablar. "La magia debe existir, no hay más cojones, porque si no hay cosas que son absolutamente inexplicables. Además me gustaría que, por momentos, más allá de la magia, también existiera la justicia divina para poner a determinada gente donde le corresponde y que no hubiera cosas o situaciones injustas en ciertas partes del mundo como los refugiados", ha dicho.