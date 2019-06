Publicado 26/06/2019 12:43:41 CET

La cantante Amaia Romero, reflexiona sobre el amor y el rechazo que provoca haber pasado por un programa como Operación Triunfo en función del bando, y apunta que esa fue una "etapa que ya pasó" y ahora está en "otra totalmente distinta". "La etiqueta de OT a mí no me molesta, he salido de ahí y al final soy famosa gracias a eso", ha declarado Amaia.