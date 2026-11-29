Sevilla, 29 de noviembre de 2026. Los andaluces están convocados a las urnas este domingo 29 de noviembre en las elecciones generales para elegir 60 diputados al Congreso, uno menos que en los últimos comicios del 23 de julio de 2023, ya que Cádiz pierde un escaño por peso poblacional y elegirá ocho en lugar de nueve. Además eligen a 32 representantes para el Senado por las ocho provincias de la comunidad autónoma, en una jornada en la que alguno han pedido "madurez" a la hora de ejercer el derecho al voto y otros "un cambio" en el país de cara a las nuevas generaciones.