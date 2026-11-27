Los Palacios y Villafranca (Sevilla), 27 de noviembre de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha estado presente esta mañana en un ejercicio de rescate del nuevo helicóptero de rescate, SAR EMA 112 en la base del GREA, en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), que incorpora la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Antonio Sanz ha informado de que "este servicio cuenta con un equipo de doce especialistas formado por dos pilotos con experiencia en rescate, cuatro rescatadores, con otros dos para sustituciones o imprevistos, dos gruistas rescatadores y dos mecánicos", recuperándose el servicio de rescate aéreo que tuvo Andalucía y que dejó de renovarse en 2012.