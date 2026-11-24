Valencia, 24 de noviembre de 2026. La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, preguntada por las últimas declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre Mazón --este lunes dijo que no han hablado sobre las listas de las elecciones autonómicas de mayo de 2027--, ha sostenido que el candidato 'popular' a la presidencia del Gobierno ya está "dando pistas" de lo que pasará con el 'expresident', que a su juicio se mantendrá como aforado con independencia de que vaya en las listas del PPCV. Álvarez ha añadido que desconocen "el motivo de ese blindaje" a Mazón por parte del PP y ha instado a "indagar" sobre ello. "Se le está manteniendo a toda costa y no se le está dejando caer, eso es muy sospechoso. Igual tiene algo que decir y no quieren que lo diga", ha deslizado.