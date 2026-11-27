Sevilla, 27 de noviembre de 2026. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y cabeza de lista al Congreso por Sevilla el 29N, Juan Bravo, ha garantizado este viernes que si el Partido Popular llega al Gobierno de la nación, con Alberto Núñez Feijóo como presidente, se elaborarán "tres" presupuestos generales del estado (PGE) en un año, a lo largo de 2027, como ya se hizo en Andalucía cuando Juanma Moreno llegó a la Junta, en 2019. Así se ha pronunciado Juan Bravo durante su intervención, en Sevilla, en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol.