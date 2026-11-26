Madrid, 26 de noviembre de 2026. Declaraciones del ministro de Derechos Sociales y portavoz del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, quien ha propuesto en su programa la gratuidad total y universal del servicio de comedor escolar para todo el alumnado matriculado en Educación Infantil y Primaria en centros de la red pública en todas las comunidades autónomas. "Se exigirá por ley que los menús escolares se elaboren con productos frescos de proximidad y temporada, libres de ultraprocesados y adaptados a requerimientos nutricionales y alergias", según precisan desde esta formación. (Fuente: Ministerio de Derechos Sociales)