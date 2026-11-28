Valencia, 28 de noviembre de 2026. Imágenes de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Hifalcos', que ha detenido a tres personas e investigado a otros 24, pertenecientes a grupo criminal, asentado en la provincia de Valencia, dedicado a cometer estafas informáticas, blanquear capitales y amenazar a personas que habían sido captadas para prestar sus cuentas bancarias a cambio de dinero. Entre los detenidos, se encuentra el presunto líder de la organización, vecino de Requena, que controlaba la actividad del grupo. (Fuente: Guardia Civil)