Madrid, 26 de noviembre de 2026. Recta final de la campaña electoral y último gran duelo televisivo antes de las urnas. Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau se enfrentan esta noche en un debate a cuatro que permitirá ver cara a cara a los candidatos de los dos bloques que se disputan las elecciones del 29 de noviembre. Apenas tres días para la cita con las urnas y cuatro candidatos sobre el mismo plató. A partir de las diez de la noche, pondrán sobre la mesa sus propuestas sobre vivienda, economía y políticas sociales, entre otros asuntos. (Fuente: Europa Press, PSOE, PP, Vox, Frente Amplio)