Mérida, 25 de noviembre de 2026. Los centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual ofrecen atención psicológica, jurídica y social a las víctimas de violencia sexual sin necesidad de presentar una denuncia previa. Así lo ha explicado la psicóloga y coordinadora de este recurso en Mérida, Mayca Sánchez, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El servicio funciona los 365 días del año mediante atención presencial y guardias localizadas para responder ante cualquier emergencia. "Tampoco se necesita una denuncia previa para ser atendida", ha subrayado Mayca, quien ha precisado que el recurso asiste tanto agresiones recientes como episodios sufridos a lo largo de la vida.