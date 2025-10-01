La cerveza de Tapapiés 2025 se produce en la única fábrica en Madrid de una gran cervecera

Más de 500.000 botellines de Cerveza El Águila van a acompañar a los madrileños en Tapapiés 2025. Un escaparate perfecto para poner el foco en la fábrica madrileña de Heineken, ubicada a escasos kilómetros de este referente gastronómico. Una apuesta local que se ve respaldada por la preferencia de los consumidores, ya que el 46% que prueba Cerveza El Águila repite, lo que supone un incremento del 2,7% respecto al año anterior. Durante este evento, los consumidores también van a poder disfrutar en buena compañía de la opción sin alcohol de la marca. Con una larga trayectoria en la ciudad, la fábrica de Heineken se consolida como el verdadero epicentro de la cerveza que se sirve en Tapapiés.