Madrid, 27 de noviembre de 2026. Se ha celebrado la undécima edición de los Premios Humanizando la Sanidad organizados por la biofarmacéutica Teva. Una iniciativa que reconoce proyectos que acompañan, facilitan y ofrecen apoyo emocional a las personas que conviven con el impacto de algún tipo de enfermedad. En esta edición, las cinco iniciativas ganadoras y reconocidas con 5.000 euros han sido: "Chemobox: dulcificación de la experiencia hospitalaria infantil" de Ayúdame3D; "Yo Cuento" de 33% Cultura sin límites; el proyecto "Familia Azul" de la Fundación Retos Azules; "Observatorio Mente Rural" de la Fundación Alzheimer Bierzo y de la Fundación Blas Méndez Ponce "La Sonrisa del Sol". Durante la jornada se ha destacado la labor de proyectos finalistas que contribuyen a mejorar el día a día de quienes sufren distintas enfermedades. Con esta undécima edición, Teva refuerza su compromiso con la humanización de la sanidad para mejorar la calidad de vida de los pacientes.