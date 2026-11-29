Madrid, 29 de noviembre de 2026. El 100% de las 61.033 mesas ya están preparadas para recibir los votos de las más de 38 millones de personas que van a acudir a las urnas en España este domingo. El Gobierno ha subrayado la "total normalidad" con que se ha desarrollado el proceso de apertura de los colegios electorales en toda España, donde, una hora y media después de la apertura de las urnas, se encontraban ya constituidas el total de las mesas electorales. (Fuente: Europa Press/Ministerio del Interior)