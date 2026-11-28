Ciudad Real, 28 de noviembre de 2026. El Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte ha conseguido consolidarse en su tercera edición celebrada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) como un espacio de encuentro, formación e intercambio de experiencias entre profesionales del ámbito deportivo y educativo. Así lo denota el interés que ha generado la cita, que ha tenido lista de espera para ocupar una de las 120 plazas ofertadas. Por ello, desde el Gobierno regional se trabaja con la previsión de poder ampliar el número de participantes para la próxima edición. El congreso, organizado por la Dirección General de Juventud y Deportes junto con el Centro Regional de Formación del Profesorado, ha contado con una programación estructurada en tres grandes bloques temáticos que dan respuesta a las necesidades de diferentes perfiles vinculados a la actividad física y el deporte.