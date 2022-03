Dani de la Torre: "Prohibir ciclos de Tarkovsky es una animalada y una salvajada"

Dani de la Torre y Alberto Marini regresan con la segunda temporada de 'La Unidad', la aclamada serie que sigue los pasos del equipo de la Policía Nacional especializado en la lucha contra el terrorismo yihadista. Los creadores de la serie, cuyos seis nuevos capítulos se estrenan este viernes 18 de marzo en Movistar Plus+, condenan la invasión de Rusia a Ucrania y apoyan las medidas de presión a Putín pero no están de acuerdo con la total cancelación de la cultura rusa."Que ahora mismo, con el tema ruso, se estén prohibiendo ciclos de Tarkovsky me parece una animalada y una payasada", sentencia De la Torre en una entrevista concedida a Europa Press en la que lamenta que "siempre estamos mezclando la obra y el autor". "Estoy cansado de darle tanta importancia a los autores. Si un señor comete un delito, hay que meterlo en la cárcel, pero eso no quita que su obra sea buena o que sea buen director", explica el director de la serie que cree que lo mismo hay que hacer con el apoyo a Putin, ya que el veto total a la cultura rusa y sus autores impuesto por algunos países o anunciado por algunos centros culturales o festivales de cine, no le parece justo.