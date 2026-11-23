Ciudad Real, Cuenca, Zaragoza, Salamanca, Valladolid y Zamora., 23 de noviembre de 2026. Imágenes de la Guardia Civil que ha desarticulado, en el marco de la operación 'PURISCO', un grupo criminal presuntamente dedicado a cometer robos con fuerza en establecimientos hosteleros y estaciones de servicio de distintas provincias españolas. La operación se ha saldado con tres personas detenidas y otras cuatro investigadas, a las que se atribuye, en diferentes grados de participación, la pertenencia a un grupo criminal y la presunta autoría de siete delitos contra el patrimonio. (Fuente: Guardia Civil)