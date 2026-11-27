Madrid, 27 de noviembre de 2026. Más de 300 altos directivos de empresas e instituciones se han reunido en Madrid en la primera edición del Accenture Reinvention Summit. El encuentro ha puesto el foco en cómo las empresas pueden reinventarse con la IA para crecer, mejorar su productividad y competir en un entorno de gran disrupción. Casi tres de cada cuatro directivos españoles prevén aumentar su inversión en IA durante el próximo año, aunque solo el 5% está rediseñando procesos de principio a fin con la tecnología en el centro. El reto está en convertir esa inversión en resultados empresariales. El encuentro ha contado con la participación de Zack Kass, quien ha abordado cómo aprovecharla para crear nuevas oportunidades. Durante la jornada, que ha contado con la participación del alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, los CEOs de Amadeus, BP España, Grifols, Iberdrola Renovables, Kutxabank y Tendam han compartido las decisiones que están tomando para transformar sus compañías, con la inteligencia artificial y el talento como parte de esa reinvención.