Madrid, 29 de noviembre de 2026. Un total de 38,61 millones de españoles están llamados a votar este domingo en las que serán las decimoséptimas elecciones generales que se celebran en España en la reciente etapa democrática. Con su papeleta, los electores designarán los 350 escaños del Congreso y a los 209 del Senado entre las 895 candidaturas que concurren a estos comicios. Este domingo en el Colegio La Inmaculada Marillac de Madrid los ciudadanos han ejercido su derecho al voto temprano y han apelado a la gente a votar con "responsabilidad" y "conciencia".