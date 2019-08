Publicado 02/08/2019 11:44:57 CET

El primer spin-off de la saga 'Fast and Furious' llega a las pantallas de todo el mundo este 2 de agosto y se coloca en uno de los estrenos más esperados de la temporada. Dos son los protagonistas principales, Un policía leal y un solitario mercenario que, a priori, no tienen nada en común pero que cuando el mundo les necesita, estos dos adversarios no tendrán más remedio que unir sus fuerzas.