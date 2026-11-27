Barcelona, 27 de noviembre de 2026. Más de 300 expertos nacionales e internacionales, empresas públicas y privadas e instituciones se han dado cita en Barcelona en el Foro Europeo de Propiedad Industrial, que en su cuarta edición se ha convertido ya en una cita ineludible para el sector en Europa. Organizado por la Asociación para la Defensa de la Marca, con el apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el encuentro ha servido para abordar los principales desafíos del sector. La competitividad y la innovación, la evolución del marco jurídico de la propiedad industrial, la ciberseguridad o la importancia de la colaboración público-privada son algunos de los temas que han centrado el foro. Durante el evento, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha presentado la campaña institucional contra las falsificaciones lanzada junto al Ministerio de Industria y Turismo. El subsecretario de Industria y Turismo y presidente de la OEPM, Pablo Garde, y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, han sido los encargados de clausurar la IV edición del foro. Según el último estudio conjunto de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y la Oficina Europea de Patentes, los sectores intensivos en derechos de propiedad intelectual e industrial suponen el 47,9 % del PIB europeo y generan más de 65 millones de empleos.