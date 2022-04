Arranca abril y lo hace cargado de estrenos musicales. La lista la lidera Harry Styles, con el avance de su disco 'As It Was'. Un tema que profundiza en los daños que la fama puede causar en la salud mental de los personajes públicos. En el panorama nacional, llega 'En el Coche' de Aitana, que sigue el mismo ritmo que 'Formentera'. Un tema que seguro arrasa en las pistas de baile, con sus sonidos pegadizos pop dance. (Fuente: Youtube)