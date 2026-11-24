Madrid, 24 de noviembre de 2026. España registra cerca de 35.000 nuevos casos anuales de cáncer de pulmón. Una enfermedad cuyo diagnóstico se produce en fases avanzadas en el 80% de los pacientes. La necesidad de hacer frente a esta situación e impulsar estrategias de detección precoz ha sido el eje de la II Jornada sobre Cáncer de Pulmón, un evento que cuenta con el reconocimiento de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y en la que ha colaborado Johnson & Johnson. El encuentro ha puesto el foco en proyectos como el piloto nacional CASSANDRA, liderado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, además de en el programa LUNG-GAL, impulsado por la Xunta de Galicia. Asimismo, se han analizado las condiciones necesarias para desarrollar un modelo de cribado en España. Esta jornada se ha consolidado como un espacio de diálogo que ha puesto de manifiesto que es el momento de definir los próximos pasos hacia un modelo de detección precoz del cáncer de pulmón en España, viable, equitativo y adaptado a nuestro Sistema Nacional de Salud.