Publicado 09/01/2020 16:47:41 CET

Declaraciones del actor Javier Cámara que ha presentado 'The New Pope', la continuación de 'The Young Pope' que llega a HBO este viernes 10 de enero. "El público va a encontrar a los personajes de la primera temporada, que eran muy cerrados, herméticos y misteriosos dentro de ese Vaticano que a todos protegía, más frágiles y más humanos. Todos van a tener momentos de debilidad, debilidades de la carne y debilidades del corazón", ha señalado.