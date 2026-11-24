Sevilla, 24 de noviembre de 2026. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha avanzado este martes que su departamento prepara para 2027 una ayuda para sufragar parte de la cuota a la Seguridad Social de los autónomos durante los dos primeros meses de baja. La medida forma parte de las líneas en las que trabaja la Junta para reforzar el apoyo en el segundo año de actividad, facilitar la conciliación familiar y evitar que negocios viables cierren cuando se jubilan sus titulares.